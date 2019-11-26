***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTEBKK1916 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.04.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 15.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü TahsisliYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 26.11.2019Vade (Gün Sayısı) 131Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli TahsisliISIN Kodu TRFTEBKK1916Satışa Başlanma Tarihi 17.07.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 18.07.2019Vade Başlangıç Tarihi 18.07.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 649.581.021Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 26.11.2019Kayıt Tarihi 25.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.11.2019Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamızca 18.07.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 131 gün vadeli, TRFTEBKK1916 ISIN kodlu, 649.581.021.- TL nominal değerli bononun bugün (26 Kasım 2019) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800434BIST