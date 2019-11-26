***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
26.11.2019 11:59
***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFTEBKK1916 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.04.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 15.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.11.2019
Vade (Gün Sayısı) 131
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFTEBKK1916
Satışa Başlanma Tarihi 17.07.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi 18.07.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 649.581.021
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 26.11.2019
Kayıt Tarihi 25.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.11.2019
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca 18.07.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 131 gün vadeli, TRFTEBKK1916 ISIN kodlu, 649.581.021.- TL nominal değerli bononun bugün (26 Kasım 2019) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800434
BIST
13:57105.360
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -22,97
|Açılış
|: 105.568
|
|Önceki Kapanış
|: 105.382
|
105.959
En Düşük
104.718
13:575,7518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0097
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7588
En Düşük
5,7327
13:576,3388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0155
|Açılış
|: 6,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3200
|
6,3499
En Düşük
6,3208
13:57269,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,05
|Açılış
|: 269,66
|
|Önceki Kapanış
|: 268,51
|
270,20
En Düşük
267,99
BIST En Aktif Hisseler
|INTEM
|8,85
|11.622.325
|% 19,92
|
|MTRYO
|2,69
|2.806.404
|% 14,96
|
|YUNSA
|8,52
|90.070.880
|% 13,60
|
|EMNIS
|1,47
|75.036
|% 9,70
|
|ERSU
|1,93
|17.134.855
|% 8,43
|
|IHEVA
|2,22
|2.396.481
|% -11,20
|
|EGCYH
|0,10
|8.136
|% -9,09
|
|UFUK
|2,13
|31.686
|% -8,58
|
|TKURU
|8,00
|97.799
|% -8,05
|
|ESCOM
|1,13
|29.713.204
|% -5,83
|
|THYAO
|13,56
|1.173.410.234
|% 0,89
|
|KRDMD
|2,42
|331.920.365
|% 0,83
|
|EREGL
|7,86
|245.767.775
|% 1,95
|
|GARAN
|9,93
|245.692.465
|% 0,00
|
|ASELS
|18,74
|220.105.501
|% 0,11
|
|KRDMD
|2,42
|331.920.365
|% 0,83
|
|THYAO
|13,56
|1.173.410.234
|% 0,89
|
|EKGYO
|1,46
|114.379.308
|% 0,00
|
|TSPOR
|1,91
|127.057.783
|% 3,80
|
|PETKM
|3,63
|129.433.862
|% -0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3668
|7,4037
|% -0,24
|
|Frank
|5,7416
|5,7762
|% 0,13
|
|Riyal
|1,5284
|1,5360
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.459
|3,67
|
|Altın Gr.
|270
|270
|1,14
|
|Cumhuriyet
|1.788
|1.815
|2,00
|
|Tam
|1.780
|1.824
|0,86
|
|Yarım
|860
|883
|0,41
|
|Çeyrek
|431
|441
|0,21
|
|Gümüş.Ons
|16,94
|16,96
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|62,62
|62,62
|0,00
|