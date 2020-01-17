***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTEBK12026 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.04.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 15.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü TahsisliYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 17.01.2020Vade (Gün Sayısı) 87Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli TahsisliISIN Kodu TRFTEBK12026Satışa Başlanma Tarihi 21.10.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 22.10.2019Vade Başlangıç Tarihi 22.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 103.313.150Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 17.01.2020Kayıt Tarihi 16.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.01.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamızca 22.10.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 87 gün vadeli, TRFTEBK12026 ISIN kodlu, 103.313.150.- TL nominal değerli bononun bugün (17 Ocak 2020) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813307BIST