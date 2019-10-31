***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi31/10/2019Karar Sayısı6074/161Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıTÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.SERMAYE PİYASASI KURULU'NUNSERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1)İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCESORUMLULUK BEYANITürk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca düzenlenmiş olan 01.01.2019 – 30.09.2019 dönemine ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu ile Konsolide Olmayan Ara Dönem Faaliyet Raporu tarafımızca incelenmiş olupBanka'daki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu ile Konsolide Olmayan Ara Dönem Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,Banka'daki görev sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu ile Konsolide Olmayan Ara Dönem Faaliyet Raporu'nun Banka'nın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.Saygılarımızla,Ayşe AŞARDAĞÜmit LEBLEBİCİM. Aşkın DOLAŞTIRDenetim KomitesiGenel Müdür veFinansal Raporlamadan SorumluBaşkan VekiliYönetim Kurulu ÜyesiGenel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795906BIST