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***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.11.2019 18:16
GÜNCEL HABERLER



***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi SPK Başvuru Sonucu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.05.2019
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2018
Denkleştirme Ödemesi 0
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
MAY BOYA KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Borsa'da İşlem Görmeyen
KARADENİZ GAZETESİ VE MATBAACILIK LİMİTED ŞİRKETİ Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
TEKTU, TRATEKTU91K2 300.000.000 0 0 300.000.000
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 300.000.000 TL 0 TL 0 TL 300.000.000 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 23.05.2019
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu RED
SPK Başvuru Sonucu RED

Ek Açıklamalar
Sermayesini temsil eden payların tamamına sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Mayboya Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. , Karadeniz Gazetesi ve Matbaacılık Limited Şirketi ile şirketimizin ( Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.) "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemiyle devralma suretiyle birleştirilmesine onay verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 23.05.2019 tarihinde başvuruda bulunulmuş olup söz konusu başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.11.2019 tarihli yazısı ile reddedilmiştir.
Kamuoyuna Saygılarımızla Duyurulur.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Kolaylaştırılmış Birlesme Duyuru Metni TASLAK.pdf - Duyuru Metni
EK: 2 Birleşme sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799987


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