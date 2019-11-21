***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SPK Başvuru Sonucu HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.05.2019Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2018Denkleştirme Ödemesi 0Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviMAY BOYA KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Borsa'da İşlem GörmeyenKARADENİZ GAZETESİ VE MATBAACILIK LİMİTED ŞİRKETİ Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriTEKTU, TRATEKTU91K2 300.000.000 0 0 300.000.000Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 300.000.000 TL 0 TL 0 TL 300.000.000 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 23.05.2019Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu REDSPK Başvuru Sonucu REDEk AçıklamalarSermayesini temsil eden payların tamamına sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Mayboya Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. , Karadeniz Gazetesi ve Matbaacılık Limited Şirketi ile şirketimizin ( Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.) "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemiyle devralma suretiyle birleştirilmesine onay verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 23.05.2019 tarihinde başvuruda bulunulmuş olup söz konusu başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.11.2019 tarihli yazısı ile reddedilmiştir.Kamuoyuna Saygılarımızla Duyurulur.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Kolaylaştırılmış Birlesme Duyuru Metni TASLAK.pdf - Duyuru MetniEK: 2 Birleşme sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799987BIST