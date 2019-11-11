***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor









***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 44.108.446 31.467.734 30.889.084 26.382.317Satışların Maliyeti28 -31.049.176 -21.238.761 -17.442.085 -15.589.697TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)13.059.270 10.228.973 13.446.999 10.792.620BRÜT KAR (ZARAR)13.059.270 10.228.973 13.446.999 10.792.620Genel Yönetim Giderleri29 -8.748.388 -5.867.735 -3.049.968 -2.467.542Pazarlama Giderleri29 -1.934.150 -2.040.787 -1.045.023 -1.542.946Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 4.588.536 5.258.740 2.871.633 3.958.898Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -13.481.870 -22.705.028 -1.308.171 -5.787.813ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-6.516.602 -15.125.837 10.915.470 4.953.217Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 0 13.018.030 0 2.420.885Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-6.516.602 -2.107.807 10.915.470 7.374.102Finansman Gelirleri33 30.388.878 22.063.983 14.927.958 16.350.121Finansman Giderleri33 -49.386.637 -102.156.491 -12.841.693 -56.648.334SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-25.514.361 -82.200.315 13.001.735 -32.924.111Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 2.365.457 6.310.853 329.953 1.455.738Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri2.365.457 6.310.853 329.953 1.455.738SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-23.148.904 -75.889.462 13.331.688 -31.468.373DÖNEM KARI (ZARARI)-23.148.904 -75.889.462 13.331.688 -31.468.373Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-23.148.904 -75.889.462 13.331.688 -31.468.373Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI510.269 38.192.093Dönem Karı (Zararı)-23.148.904 -75.889.462Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-23.148.904 -75.889.462Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler32.577.495 75.674.363Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,18,19 14.305.175 6.399.988Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-613.628 -452.972Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10,11,31 -603.005 -452.972Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler10 -10.623 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler81.259 429.815Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 368.358 77.416Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 -287.099 352.399Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler3 0 -3.651.236Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler31,32,33 11.796.249 20.329.810Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler9.373.897 48.216.208Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler18 0 10.713.603Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 -2.365.457 -6.310.853İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-9.149.435 38.655.286Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -7.466.180 3.001.969Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -8.925.491 40.995.875Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -273.887 -669.124Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)26 -323.221 -1.070.234Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 2.351.313 4.444.423Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 778.032 825.565Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 588.856 6.764.258Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)26 -2.058.211 -11.417.667İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.179.354 -4.219.779Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları279.156 38.440.187Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -26.599 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 257.712 -248.094YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.335.732 -118.980.369Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları3 0 -91.000.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,19 0 34.645Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -2.200.732 -17.786.635Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 0 -19.595.173Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -135.000 0Alınan Faiz32 0 9.366.794FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.066.113 84.662.108Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri27 0 137.222.785İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları27 0 -1.673.625Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 46.637.782 28.859.854Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -32.572.832 -64.723.236Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -305.421 0Ödenen Faiz33 -23.267.087 -17.434.425Alınan Faiz33 12.573.671 2.410.755YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.240.650 3.873.832Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-8.171 -9.431NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.232.479 3.864.401DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 358.921 1.494.943DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.591.400 5.359.344Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 1.591.400 358.921Finansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 20.297.275 12.375.746İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 20.297.275 12.375.746Diğer Alacaklar11 73.825.785 64.955.294İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 73.410.866 64.177.858İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 414.919 777.436Stoklar13 976.436 702.549Canlı Varlıklar14 0 0Peşin Ödenmiş Giderler15 1.384.146 1.060.925Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar35 8.650 266.362Diğer Dönen Varlıklar26 2.774.667 9.005.064ARA TOPLAM100.858.359 88.724.861TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR100.858.359 88.724.861DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0Diğer Alacaklar11 79.062 24.062İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 79.062 24.062Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 312.585.000 312.450.000Maddi Duran Varlıklar18 846.228.576 857.978.603Kullanım Hakkı Varlıkları14 584.489 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 95.079 114.100Şerefiye19 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 95.079 114.100Peşin Ödenmiş Giderler15 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı35 0 0Diğer Duran Varlıklar26 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.159.572.206 1.170.566.765TOPLAM VARLIKLAR1.260.430.565 1.259.291.626KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 30.397.067 10.333.762Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 59.512.951 40.350.601Diğer Finansal Yükümlülükler9 0 0Ticari Borçlar10 10.210.276 7.668.243İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 10.210.276 7.668.243Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 1.048.073 270.041Diğer Borçlar11 3.370.942 4.158.697İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 0 2.755İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 3.370.942 4.155.942Devlet Teşvik ve Yardımları21 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 11.343.843 13.402.054Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar22 1.336.178 1.639.386Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 47.088 63.197Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 1.289.090 1.576.189Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 0 0ARA TOPLAM117.219.330 77.822.784TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER117.219.330 77.822.784UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 123.215.705 137.693.430Diğer Finansal Yükümlülükler9 0 0Ticari Borçlar10 0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 0 0Diğer Borçlar11 5.382.013 4.005.402İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 5.382.013 4.005.402Devlet Teşvik ve Yardımları21 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar24 1.158.586 601.079Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 1.158.586 601.079Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar22 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 112.063.470 114.468.855Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler26 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER241.819.774 256.768.766TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER359.039.104 334.591.550ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 901.391.461 924.700.076Ödenmiş Sermaye300.000.000 300.000.000Sermaye Düzeltme Farkları7.430.206 7.430.206Geri Alınmış Paylar (-)-1.673.625 -1.673.625Paylara İlişkin Primler (İskontolar)-12.032.906 -12.032.906Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)651.656.043 651.815.754Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.106.871 1.106.871Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-21.946.224 33.535.080Net Dönem Karı veya Zararı-23.148.904 -55.481.304Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR901.391.461 924.700.076TOPLAM KAYNAKLAR1.260.430.565 1.259.291.626Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 145.817.119 7.430.206 0 4.927.190 95.318.319 0 1.106.871 21.458.599 12.130.991 288.189.295 288.189.295Transferler0 0 0 0 0 0 0 12.130.991 -12.130.991 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 480.992.092 0 0 0 -75.889.462 405.102.630 405.102.630Sermaye Arttırımı154.182.881 0 0 0 0 0 0 0 0 154.182.881 154.182.881Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 -1.673.625 -16.960.096 0 0 0 0 0 -18.633.721 -18.633.721Dönem Sonu Bakiyeler27 300.000.000 7.430.206 -1.673.625 -12.032.906 576.310.411 0 1.106.871 33.589.590 -75.889.462 828.841.085 828.841.085Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 300.000.000 7.430.206 -1.673.625 -12.032.906 651.861.683 -45.929 1.106.871 33.535.080 -55.481.304 924.700.076 924.700.076Transferler0 0 0 0 0 0 0 -55.481.304 55.481.304 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -159.711 0 0 -23.148.904 -23.308.615 -23.308.615Dönem Sonu Bakiyeler300.000.000 7.430.206 -1.673.625 -12.032.906 651.861.683 -205.640 -21.946.224 -23.148.904 901.391.461 901.391.461Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)36 -23.148.904 -75.889.462 13.331.688 -31.468.373DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-159.711 480.992.092 -291.145 -59.426Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 560.427.180 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-199.639 -38.643 -363.931 -74.284Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler39.928 -79.396.445 72.786 14.858Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-159.711 480.992.092 -291.145 -59.426TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-23.308.615 405.102.630 13.040.543 -31.527.799Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-23.308.615 405.102.630 13.040.543 -31.527.799http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798176BIST