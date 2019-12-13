***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018Karar Tarihi 14.11.2019Genel Kurul Tarihi 13.12.2019Genel Kurul Saati 15:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.12.2019Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KÜÇÜKÇEKMECEAdres Halkalı cad. no:245 SefaköyGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının seçimi ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi2 - 2018 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Raporlarının okunması ve müzakeresi3 - 2018 yılı Bilançosu ile Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası hakkında müzakere ve karar alınması5 - Denetçinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi6 - 2018 yılı karının tahsis şekli ve zamanı hakkında karar alınması7 - Denetçinin seçimi, görev süresinin ve ücretinin belirlenmesi8 - "Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik"in 14'üncü maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun onaylanması9 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri uyarınca 2019 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikaları hakkında genel kurula bilgi verilmesi10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396 maddeleri uyarınca yetki verilmesi13 - Şirketin, sosyal yardım amacıyla Vakıf ve Derneklere 2018 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi14 - Dilekler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Çağrısı ve Ek Açıklamalar2018.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları TEK - ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 13.12.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURULTOPLANTI TUTANAĞITek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.12.2019 tarihinde, saat 15.30'de Küçükçekmece, Halkalı Caddesi No:245/12 Sefaköy / İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.12.2019 Tarih ve 50338004 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aysun ARASOĞLU'nun gözetiminde yapılmıştır.Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazete'sinin 21.11.2019 tarih ve 9956 Sayılı nüshasında ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ile şirket internet sitesinde süresi içerisinde yapılmıştır.Elektronik Genel Kurul Sisteminden çıkarılan hazır bulunanların listesinin incelenmesinden elektronik ortamda katılan bir katılımcının olduğu görüldü. Toplantı adresinde fiziken mevcut olan pay sahiplerimizin sıralandığı fiziken hazır bulunanların listesinin tetkikinde, şirketin toplam 300.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 30.000.000.000 adet hisseden(i) 50.129.807,721 TL'lik sermayeye karşılık 5.012.980.772 adet hissenin asaleten,(ii) 102.869.112,801 TL'lik sermayeye karşılık 10.286.911.280 adet hissenin vekaleten,(iii) 1,000 TL'lik sermayeye karşılık 100 adet hissenin elektronik ortamda olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun Bakanlık Temsilcisi Aysun ARASOĞLU tarafından anlaşılması üzerine toplantı Soner YILMAZ tarafından açılarak gündemin görüşmesine geçilmiştir. Gündem gereği yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.1- Toplantı Başkanlığının oluşturulması için verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Divan Başkanlığına Mehmet GÖÇMEN'in Oy Toplayıcılığına Cihan Öztürk'ün ve Tutanak Yazmanı olarak İbrahim YILMAZ'ın seçilmelerine, Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile kabulüne karar verildi. Toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Divan Başkanlığına yetki verilmesi oylanmış olup, oy birliğiyle kabulüne karar verildi. Ayrıca Toplantı Başkanı Mehmet GÖÇMEN Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan şirket yetkilisi Nalan ÖZKAN'ı görevlendirmiştir.2- Şirket Olağan Genel Kurulu ile ilgili 2018 yılına ait Faaliyet Raporu, ortaklarımızın incelemesine daha önceden sunulduğundan okundu kabul edilmesine, Şirket Yetkilisi Mehmet GÖÇMEN tarafından bağımsız denetim raporu görüş bölümünün okunarak denetim raporunun tamamının okundu kabul edilmesine, Denetçi tarafından verilen raporun, toplantıya katılan Mustafa ÜZÜMCÜ tarafından okunmasına ilişkin önerge 152.998.920,522 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edilmesine karar verildi.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Denetçi raporu müzakere edilerek 152.998.920,522 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edilmesine karar verildi.3- SPK Mevzuatı gereği Seri: XI No:29 sayılı tebliğ çerçevesinde düzenlenen ve Faaliyet Raporu içerisinde yer alan 01.01.2018-31.12.2018 dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosu müzakereye sunuldu. 2018 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu 152.998.920,522 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle tasdik edilmesine karar verildi.4- Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, 2018 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri ayrı ayrı kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy kullanma haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların katılımıyla yapılan oylamada-Soner YILMAZ 103.342.543,801 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle ibra edilmesine,-Zeynep YILMAZ DEMİRCİ 149.997.789,998 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle ibra edilmesine,-Türkay YILMAZ 149.997.790,772 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle ibra edilmesine,-Fatma YILMAZ 152.998.920,522 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle ibra edilmesine,karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.5- Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Denetçinin ibrasının görüşülmesine geçildi. Denetçinin 2018 yılına ait faaliyetleri bakımından 152.998.920,522 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle ibra edilmesine karar verildi.6- Gündemin altıncı maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 14.11.2019 tarih 2019/010 nolu kararı ile Şirketin 2018 yılı zararının Sermaye Piyasası Mevzuatına göre, Geçmiş yıl zararlarına ilave edilmesine ilişkin talebi 152.998.920,522 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edilmesine karar verildi.7- Gündemin yedinci maddesine geçildi. Şirket Denetçiliğine Mühürdar Cad. Mühürdarbağı Sok. Birlik Apt. No:16/3 Kadıköy/İSTANBUL adresinde mukim toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden YMM Mustafa ÜZÜMCÜ'nün gelecek ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar seçilmesine ayrıca aylık 2.000,00 TL ücret ödenmesine 152.998.920,522 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edilmesine karar verildi.8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetim Hakkındaki Yönetmeliğin 14. maddesi uyarınca Yönetim Kurulunca 2018 yılı için seçilen ve Genel Kurulun onayına sunulan GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. ile çalışılması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2018 yılı için GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. ile çalışılması önerisine 152.998.920,522 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle karar verildi.9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 2019 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında yönetim kurulu adına Mehmet GÖÇMEN tarafından Genel Kurula bilgi verildi. Şirketin kar dağıtım politikasının açılımı yapılarak şirketin karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmadığı, kar dağıtım politikasının mevcut SPK kurallarına uygun olarak dağıtılması gereken zorunlu temettünün nakden veya bedelsiz hisse senedi şeklinde verilmesi yönünde olduğu belirtildi. Bu kapsamda 2019 yılı ve izleyen yıllarda kar dağıtım politikamızın ekonomik şartlara göre her yıl gözden geçirilmesi ve Genel Kurul bilgi ve onayına sunulmasına müteakip yasal süreler içerisinde yapılması planlandığı hususu Genel Kurulun dikkatine sunuldu.10- Gündemin onuncu maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca şirket tarafından 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek olmadığı ve buna bağlı herhangi bir gelir veya menfaat sağlamadığı hususu yönetim kurulunca Genel Kurulun bilgisine arz edildi.11- Gündemin onbirinci maddesine geçildi. 2018 Faaliyet Raporunda da belirtilen Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince şirket bilgilendirme politikası hakkında Yönetim Kurulu adına Mehmet GÖÇMEN tarafından Genel Kurula açıklamalarda bulunuldu. Buna göre Faaliyet Raporumuzun ekinde yer alan Kurumsal Faaliyet Raporunda belirtildiği üzere yıl içerisinde kamuya açıklanacak önemde gelişmeler olması halinde özel durum açıklamalarının zamanında yapılması, yıl içinde 3 aylık dönemlerde mali tabloların ve Bağımsız Denetim raporlarının KAP'a mevzuat gereği süreler içerisinde bildirim yapıldığı, ayrıca Genel Kurul onayından geçmiş mali tablo, bağımsız denetim raporları Ticaret Sicil Gazetesi ile kamuya duyurulmakta ve şirketin internet sitesi ile KAP'ta yayımlanmakta olduğu hususu Genel Kurulun bilgisine sunuldu.12- Gündemin onikinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395 ve 396 maddeleri uyarınca yazılı izin verilmesi görüşüldü. Yapılan müzakereler neticesinde Yönetim Kuruluna TTK 395 ve 396 maddelerinde yazılı iznin verilmesi 1 payın red oyuna karşılık 152.998.919,522 payın kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.13- Gündemin onüçüncü maddesine geçildi. Şirket tarafından 2018 yılında Sosyal Yardım, Vakıf ve Derneklere herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurulun bilgisine sunuldu.14- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan paydaşlarımız gelecek dönem ile ilgili iyi dilek ve temennilerini ilettiler.Şirket ortaklarımızdan Vedat ESEN beyinYönetim Kuruluna küçük ortaklardan üye alınması,İzmir Alaçatı'daki 200 milyon Euro satılması,Antalya Beldibindeki 49 yıllık kullanımının satılması ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı tarafından bilgi verildi.Şirket ortaklarımızdan Ahmet Haşim KÖYLÜ beyinŞirketin Sefaköy'deki arsasının değerlendirilme şekli, Otel dolulukları ile ilgili ve temettü dağıtımı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı tarafından bilgi verildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 TOPLANTI TUTANAGI.pdf - TutanakEK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803475BIST