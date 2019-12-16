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***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.12.2019 18:13
GÜNCEL HABERLER



***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Sonucu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 14.11.2019
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 13.12.2019
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
TEKTU, TRATEKTU91K2 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
TEKTU, TRATEKTU91K2 0 0

Ek Açıklamalar
Gündemin altıncı maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 14.11.2019 tarih 2019/010 nolu kararı ile Şirketin 2018 yılı zararının Sermaye Piyasası Mevzuatına göre, Geçmiş yıl zararlarına ilave edilmesine ilişkin talebi 152.998.920,522 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edilmesine karar verildi.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803747


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Tam 1.833 1.878 16,87  
Yarım 886 909 8,16  
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