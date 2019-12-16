***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Sonucu HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 14.11.2019Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 13.12.2019Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)TEKTU, TRATEKTU91K2 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)TEKTU, TRATEKTU91K2 0 0Ek AçıklamalarGündemin altıncı maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 14.11.2019 tarih 2019/010 nolu kararı ile Şirketin 2018 yılı zararının Sermaye Piyasası Mevzuatına göre, Geçmiş yıl zararlarına ilave edilmesine ilişkin talebi 152.998.920,522 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edilmesine karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803747BIST