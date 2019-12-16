***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.12.2019 18:13
***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul Sonucu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 14.11.2019
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 13.12.2019
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
TEKTU, TRATEKTU91K2 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
TEKTU, TRATEKTU91K2 0 0
Ek Açıklamalar
Gündemin altıncı maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 14.11.2019 tarih 2019/010 nolu kararı ile Şirketin 2018 yılı zararının Sermaye Piyasası Mevzuatına göre, Geçmiş yıl zararlarına ilave edilmesine ilişkin talebi 152.998.920,522 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edilmesine karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803747
BIST
18:05111.126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 648,92
|Açılış
|: 110.674
|
|Önceki Kapanış
|: 110.477
|
111.443
En Düşük
110.234
18:055,8540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0412
|Açılış
|: 5,8480
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8090
|
5,8594
En Düşük
5,8018
18:056,5229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0592
|Açılış
|: 6,5120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4550
|
6,5311
En Düşük
6,4603
18:05277,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 1,62
|Açılış
|: 277,60
|
|Önceki Kapanış
|: 275,98
|
278,53
En Düşük
275,22
BIST En Aktif Hisseler
|UNYEC
|4,86
|18.462.330
|% 20,00
|
|DERAS
|4,24
|9.280.922
|% 19,77
|
|GUSGR
|2,43
|300.382.302
|% 19,70
|
|BOLUC
|4,57
|64.156.931
|% 15,99
|
|ATAGY
|5,30
|14.410.145
|% 14,97
|
|KERVN
|0,55
|888.238
|% -9,84
|
|QNBFB
|24,96
|4.993.093
|% -8,64
|
|COSMO
|2,22
|79.811
|% -7,50
|
|FRIGO
|12,05
|572.854
|% -6,52
|
|BALAT
|0,55
|101.277
|% -5,17
|
|THYAO
|14,01
|1.351.150.191
|% 1,37
|
|KRDMD
|2,53
|562.865.692
|% 1,61
|
|ASELS
|19,53
|477.953.944
|% -0,10
|
|GARAN
|10,92
|374.196.735
|% -0,55
|
|GSRAY
|2,45
|324.452.319
|% 2,51
|
|KRDMD
|2,53
|562.865.692
|% 1,61
|
|ALBRK
|1,35
|214.158.154
|% 5,47
|
|GSRAY
|2,45
|324.452.319
|% 2,51
|
|GUSGR
|2,43
|300.382.302
|% 19,70
|
|TSPOR
|2,77
|314.581.856
|% 7,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7821
|7,8211
|% 0,63
|
|Frank
|5,9275
|5,9632
|% 0,75
|
|Riyal
|1,5567
|1,5645
|% 0,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.474
|-2,45
|
|Altın Gr.
|278
|278
|1,67
|
|Cumhuriyet
|1.840
|1.868
|21,00
|
|Tam
|1.833
|1.878
|16,87
|
|Yarım
|886
|909
|8,16
|
|Çeyrek
|444
|454
|4,08
|
|Gümüş.Ons
|16,97
|17,00
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,19
|3,20
|0,03
|
|B. Petrol
|65,50
|65,50
|0,28
|