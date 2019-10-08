***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.10.2019 18:19
***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Süre Uzatımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.10.2019
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2023
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuz 08.10.2019 tarih ve 2019/07 no'lu kararı ile Kayıtlı Sermaye Tavanının 750.000.000 (Yediyüzelli milyon) TL'ye yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin 31.12.2023 yılına kadar 5 (beş) yıl süre ile uzatılmasını teminen, Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6.maddesinin değiştirilmesi ve bu değişikliklerin onaylanması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmasını kararlaştırmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791639
BIST
18:05101.859
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -1.133,92
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
18:055,8343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0032
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
18:056,3978
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0024
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
18:05282,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 2,21
|Açılış
|: 282,24
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88