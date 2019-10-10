***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kuruluna Başvuru HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.10.2019İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2023Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 10.10.2019Ek AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuz 08.10.2019 tarih ve 2019/07 no'lu kararı ile Kayıtlı Sermaye Tavanının 750.000.000 (Yediyüzelli milyon) TL'ye yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin 31.12.2023 yılına kadar 5 (beş) yıl süre ile uzatılmasını teminen, Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6.maddesinin değiştirilmesi ve bu değişikliklerin onaylanması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulması kararı alınmış idi.Bu kararla ilgili başvuru Sermaye Piyasası Kuruluna 10.10.2019 tarihinde yapılmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.Saygılarımızla,Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792405BIST