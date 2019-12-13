***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.10.2019İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2023Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 10.10.2019SPK Başvuru Sonucu REDEk AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuz 08.10.2019 tarih ve 2019/07 no'lu kararı ile Kayıtlı Sermaye Tavanının 750.000.000 (Yediyüzelli milyon) TL'ye yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin 31.12.2023 yılına kadar 5 (beş) yıl süre ile uzatılmasını teminen, Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6.maddesinin değiştirilmesi ve bu değişikliklerin onaylanması için Sermaye Piyasası Kuruluna 10.10.2019 tarihinde başvuruda bulunulmuş idi. Söz konusu başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulunun 06.12.2019 tarihli yazısı ile özetle Sermaye Piyasası Kurulunun 19.09.2019 tarih ve 52/1208 sayılı kararının yerine getirilmemiş olması nedeniyle uygun görülmemiştir. Söz konusu işleme karşı idari başvuru ve dava yollarına başvurulacak olup, gelişmeler hakkında kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır.Diğer yandan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.09.2019 tarih ve 52/1208 sayılı kararına söz konusu idari işleme karşı Kurul nezdinde gerekli itirazlarda bulunulmuş ve Ankara 17. İdare Mahkemesi nezdinde E. 2019/2276 sayı ile yürütmenin durdurulması talebiyle iptal davası açılmıştır.Sürece ilişkin gelişmeler hakkında kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803476BIST