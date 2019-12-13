***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı 237750 ticaret sicil no.lu şirketimizin Yönetim Kurulu Toplantısı Soner YILMAZ Başkanlığında toplandı.Vaki müraacatı ile yönetim kurulu üyeliğinden istifasını talep eden şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden olan Seyfettin ÇİLESİZ (Aynı Zamanda Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi)'in istifasının kabul edilmesine,Görevinden ayrılan Seyfettin ÇİLESİZ'in yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca ilk Genel Kurul toplantısında onaylanmak üzere Sn. Güneş BİBER'in (İş İnsanı) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi (Aynı Zamanda Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi) olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803477BIST