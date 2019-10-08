***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.10.2019 13:52
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bildirimi
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ING MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.364,54 % 0,00001891 % 0,00036776 % 19,43818183
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791318
BIST
17:23101.900
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -1.093,50
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
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102.817
En Düşük
100.656
17:235,8127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0184
|Açılış
|: 5,8000
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|Önceki Kapanış
|: 5,7640
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5,8472
En Düşük
5,7819
17:236,3757
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0245
|Açılış
|: 6,3600
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|Önceki Kapanış
|: 6,3300
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6,4266
En Düşük
6,3583
17:23280,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,78
|Açılış
|: 280,81
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
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283,16
En Düşük
277,88