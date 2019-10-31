***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.401.917 2.458.293 -144.422 -144.422 -144.422 -173.498 -173.498 -173.498 6.352.361 2.018.671 3.631.982 5.650.653 18.545.304 18.545.304Transferler325.703 3.306.279 -3.631.982 -325.703 -3.151.420Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-190.066 -190.066 -190.066 2.767.603 2.767.603 2.577.537 2.577.537Dönem Karı (Zararı)2.767.603 2.767.603 2.767.603 2.767.603Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-190.066 -190.066 -190.066 -190.066 -190.066Kar Payları-3.151.420 -3.151.420 -3.151.420Dönem Sonu Bakiyeler4.401.917 2.458.293 -144.422 -144.422 -144.422 -363.564 -363.564 -363.564 6.678.064 2.173.530 2.767.603 4.941.133 17.971.421 17.971.421Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.401.917 2.458.293 -111.006 -111.006 -111.006 -321.106 -321.106 -321.106 6.678.064 2.173.530 3.698.299 5.871.829 18.977.991 18.977.991Transferler330.885 3.367.414 -3.698.299 -330.885Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)152.973 152.973 152.973 2.597.198 2.597.198 2.750.171 2.750.171Dönem Karı (Zararı)2.597.198 2.597.198 2.597.198 2.597.198Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)152.973 152.973 152.973 152.973 152.973Kar Payları-3.198.059 -3.198.059 -3.198.059 -3.198.059Dönem Sonu Bakiyeler4.401.917 2.458.293 -111.006 -111.006 -111.006 -168.133 -168.133 -168.133 7.008.949 2.342.885 2.597.198 4.940.083 18.530.103 18.530.103Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-749.986 5.543.903Dönem Karı (Zararı)2.597.198 2.767.603Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.597.198 2.767.603Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.304.372 4.208.127Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 714.539 152.421Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.263.646 771.458Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 -1.364.912 554.372Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -41.817 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler143.083 217.086Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.938.168 2.428.530BIST