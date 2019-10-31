***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
31.10.2019 16:32
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.401.917 2.458.293 -144.422 -144.422 -144.422 -173.498 -173.498 -173.498 6.352.361 2.018.671 3.631.982 5.650.653 18.545.304 18.545.304
Transferler
325.703 3.306.279 -3.631.982 -325.703 -3.151.420
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-190.066 -190.066 -190.066 2.767.603 2.767.603 2.577.537 2.577.537
Dönem Karı (Zararı)
2.767.603 2.767.603 2.767.603 2.767.603
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-190.066 -190.066 -190.066 -190.066 -190.066
Kar Payları
-3.151.420 -3.151.420 -3.151.420
Dönem Sonu Bakiyeler
4.401.917 2.458.293 -144.422 -144.422 -144.422 -363.564 -363.564 -363.564 6.678.064 2.173.530 2.767.603 4.941.133 17.971.421 17.971.421
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.401.917 2.458.293 -111.006 -111.006 -111.006 -321.106 -321.106 -321.106 6.678.064 2.173.530 3.698.299 5.871.829 18.977.991 18.977.991
Transferler
330.885 3.367.414 -3.698.299 -330.885
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
152.973 152.973 152.973 2.597.198 2.597.198 2.750.171 2.750.171
Dönem Karı (Zararı)
2.597.198 2.597.198 2.597.198 2.597.198
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
152.973 152.973 152.973 152.973 152.973
Kar Payları
-3.198.059 -3.198.059 -3.198.059 -3.198.059
Dönem Sonu Bakiyeler
4.401.917 2.458.293 -111.006 -111.006 -111.006 -168.133 -168.133 -168.133 7.008.949 2.342.885 2.597.198 4.940.083 18.530.103 18.530.103
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-749.986 5.543.903
Dönem Karı (Zararı)
2.597.198 2.767.603
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.597.198 2.767.603
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.304.372 4.208.127
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 714.539 152.421
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.263.646 771.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.364.912 554.372
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -41.817 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
143.083 217.086
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.938.168 2.428.530
F
BIST