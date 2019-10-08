***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 13:59
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.713 % 0,00656032
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
7.161 % 0,01731605
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
29.418,97 % 0,07113814
Fon Yönetim Ücreti
557.079,42 % 1,34707616
Hisse Senedi Komisyonu
1.428,46 % 0,00345417
Tahvil Bono Komisyonu
119,78 % 0,00028964
Gecelik Ters Repo Komisyonu
47.116,59 % 0,11393283
Vadeli Ters Repo Komisyonu
3.311,72 % 0,00800808
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.816,82 % 0,00681136
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
2.203,37 % 0,00532798
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00202347
Türev Araçlar Komisyonu
3.317,59 % 0,00802228
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
21.248,03 % 0,05137995
TOPLAM GİDERLER
678.771,55 % 1,64134043
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
41.354.708,47 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791341
BIST
17:09101.812
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -1.180,77
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:095,8045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0266
|Açılış
|: 5,8010
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:096,3685
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0317
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:09281,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,99
|Açılış
|: 281,02
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88