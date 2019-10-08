***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.713 % 0,00656032Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.161 % 0,01731605Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri29.418,97 % 0,07113814Fon Yönetim Ücreti557.079,42 % 1,34707616Hisse Senedi Komisyonu1.428,46 % 0,00345417Tahvil Bono Komisyonu119,78 % 0,00028964Gecelik Ters Repo Komisyonu47.116,59 % 0,11393283Vadeli Ters Repo Komisyonu3.311,72 % 0,00800808Borsa Para Piyasası Komisyonu2.816,82 % 0,00681136Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu2.203,37 % 0,00532798Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00202347Türev Araçlar Komisyonu3.317,59 % 0,00802228Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler21.248,03 % 0,05137995TOPLAM GİDERLER678.771,55 % 1,64134043DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ41.354.708,47 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791341BIST