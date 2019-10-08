***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.346 % 0,02415845Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.373 % 0,07848803Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.022,97 % 0,07220557Fon Yönetim Ücreti93.756,6 % 1,68277394Hisse Senedi Komisyonu2.544,5 % 0,04566951Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu554,84 % 0,00995845Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.107,8 % 0,01988315Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,01501916Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.966,9 % 0,05325089TOPLAM GİDERLER111.509,41 % 2,00140714DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.571.550,52 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791342BIST