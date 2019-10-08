***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 13:59
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.346 % 0,02415845
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.373 % 0,07848803
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.022,97 % 0,07220557
Fon Yönetim Ücreti
93.756,6 % 1,68277394
Hisse Senedi Komisyonu
2.544,5 % 0,04566951
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
554,84 % 0,00995845
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.107,8 % 0,01988315
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,01501916
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.966,9 % 0,05325089
TOPLAM GİDERLER
111.509,41 % 2,00140714
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.571.550,52 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791342
BIST
17:09101.831
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -1.161,89
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:095,8045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0266
|Açılış
|: 5,8010
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:096,3685
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0317
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:09281,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,99
|Açılış
|: 281,02
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88