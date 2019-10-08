***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.989 % 0,04635708Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.435 % 0,06878342Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.790,73 % 0,05879129Fon Yönetim Ücreti72.346,04 % 1,12203108Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu165,66 % 0,00256926Gecelik Ters Repo Komisyonu675,5 % 0,01047648Vadeli Ters Repo Komisyonu19,3 % 0,00029933Borsa Para Piyasası Komisyonu1.504,08 % 0,02332712Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,01297812Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.464,47 % 0,03822202TOPLAM GİDERLER89.226,58 % 1,38383519DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.447.775,06 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791343BIST