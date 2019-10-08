***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 13:59
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.989 % 0,04635708
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.435 % 0,06878342
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.790,73 % 0,05879129
Fon Yönetim Ücreti
72.346,04 % 1,12203108
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
165,66 % 0,00256926
Gecelik Ters Repo Komisyonu
675,5 % 0,01047648
Vadeli Ters Repo Komisyonu
19,3 % 0,00029933
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.504,08 % 0,02332712
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,01297812
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.464,47 % 0,03822202
TOPLAM GİDERLER
89.226,58 % 1,38383519
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
6.447.775,06 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791343
BIST
17:07101.793
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -1.200,44
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:075,8057
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0254
|Açılış
|: 5,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:076,3680
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0322
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:07281,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,05
|Açılış
|: 281,08
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88