***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.667 % 0,12518868Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.860 % 0,18118796Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.467,29 % 0,06887443Fon Yönetim Ücreti31.871,46 % 1,49604273Hisse Senedi Komisyonu301,64 % 0,01415895Tahvil Bono Komisyonu30,11 % 0,00141336Gecelik Ters Repo Komisyonu308,24 % 0,01446875Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.311,09 % 0,06154242Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,0392793Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.338,93 % 0,06284922TOPLAM GİDERLER43.992,56 % 2,06500579DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.130.384,34 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791344BIST