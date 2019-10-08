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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.10.2019 13:59
GÜNCEL HABERLER

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.408 % 0,00109417
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
19.029,02 % 0,00864655
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
121.849,87 % 0,05536708
Fon Yönetim Ücreti
1.239.441,82 % 0,5631871
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.348,87 % 0,00061291
Gecelik Ters Repo Komisyonu
138.385,7 % 0,06288076
Vadeli Ters Repo Komisyonu
11.386,44 % 0,00517386
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.883,01 % 0,00221878
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00038023
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
71.683,72 % 0,0325722
TOPLAM GİDERLER
1.611.253,25 % 0,73213364
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
220.076.384,96 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791345


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