***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 13:59
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.408 % 0,00109417
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
19.029,02 % 0,00864655
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
121.849,87 % 0,05536708
Fon Yönetim Ücreti
1.239.441,82 % 0,5631871
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.348,87 % 0,00061291
Gecelik Ters Repo Komisyonu
138.385,7 % 0,06288076
Vadeli Ters Repo Komisyonu
11.386,44 % 0,00517386
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.883,01 % 0,00221878
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00038023
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
71.683,72 % 0,0325722
TOPLAM GİDERLER
1.611.253,25 % 0,73213364
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
220.076.384,96 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791345
BIST
17:09101.831
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -1.161,89
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:095,8045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0266
|Açılış
|: 5,8010
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:096,3685
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0317
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:09281,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,99
|Açılış
|: 281,02
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88