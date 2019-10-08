***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.408 % 0,00109417Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti19.029,02 % 0,00864655Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri121.849,87 % 0,05536708Fon Yönetim Ücreti1.239.441,82 % 0,5631871Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.348,87 % 0,00061291Gecelik Ters Repo Komisyonu138.385,7 % 0,06288076Vadeli Ters Repo Komisyonu11.386,44 % 0,00517386Borsa Para Piyasası Komisyonu4.883,01 % 0,00221878Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00038023Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler71.683,72 % 0,0325722TOPLAM GİDERLER1.611.253,25 % 0,73213364DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ220.076.384,96 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791345BIST