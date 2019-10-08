***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 13:59
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.713 % 0,01870119
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.595 % 0,03167416
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
18.394,37 % 0,12679569
Fon Yönetim Ücreti
189.883,38 % 1,30890014
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
382,14 % 0,00263416
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.558,91 % 0,01074585
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00576821
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.058,79 % 0,06244386
TOPLAM GİDERLER
227.422,39 % 1,56766325
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
14.507.094,53 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791346
BIST
17:00102.011
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -982,21
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:005,8029
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0282
|Açılış
|: 5,8020
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:006,3671
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0331
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:00281,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,08
|Açılış
|: 281,11
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88