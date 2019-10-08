***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.713 % 0,01870119Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.595 % 0,03167416Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri18.394,37 % 0,12679569Fon Yönetim Ücreti189.883,38 % 1,30890014Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu382,14 % 0,00263416Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.558,91 % 0,01074585Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00576821Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.058,79 % 0,06244386TOPLAM GİDERLER227.422,39 % 1,56766325DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ14.507.094,53 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791346BIST