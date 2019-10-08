***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 rleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.079,71 % 0,00043509Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri466.813,32 % 0,03340696Fon Yönetim Ücreti10.006.328,37 % 0,71609135Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu5.459,81 % 0,00039073Gecelik Ters Repo Komisyonu915.705,12 % 0,06553138Vadeli Ters Repo Komisyonu176.588,16 % 0,01263733Borsa Para Piyasası Komisyonu65.430,65 % 0,00468247Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler399.937,92 % 0,0286211TOPLAM GİDERLER12.044.726,35 % 0,86196695DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.397.353.610,77 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791510BIST