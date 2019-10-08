***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 16:26
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 rleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.079,71 % 0,00043509
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
466.813,32 % 0,03340696
Fon Yönetim Ücreti
10.006.328,37 % 0,71609135
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
5.459,81 % 0,00039073
Gecelik Ters Repo Komisyonu
915.705,12 % 0,06553138
Vadeli Ters Repo Komisyonu
176.588,16 % 0,01263733
Borsa Para Piyasası Komisyonu
65.430,65 % 0,00468247
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
399.937,92 % 0,0286211
TOPLAM GİDERLER
12.044.726,35 % 0,86196695
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.397.353.610,77 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791510
BIST
16:55101.984
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -1.009,08
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
16:555,8041
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0270
|Açılış
|: 5,8020
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
16:556,3677
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0325
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
16:55281,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,97
|Açılış
|: 281,00
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88