***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 16:26
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.383,29 % 0,00182447
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.079,71 % 0,00465418
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
71.648,56 % 0,05484889
Fon Yönetim Ücreti
1.709.810,44 % 1,30890565
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
758,24 % 0,00058045
Gecelik Ters Repo Komisyonu
48.837,08 % 0,03738609
Vadeli Ters Repo Komisyonu
2.683,8 % 0,00205452
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.920,41 % 0,00453223
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
40.376,64 % 0,0309094
TOPLAM GİDERLER
1.888.498,17 % 1,44569589
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
130.629.006,37 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791511
BIST
16:56101.984
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -1.009,09
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
16:565,8041
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0270
|Açılış
|: 5,8020
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
16:566,3677
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0325
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
16:56281,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,97
|Açılış
|: 281,00
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88