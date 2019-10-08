***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.383,29 % 0,00182447Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.079,71 % 0,00465418Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri71.648,56 % 0,05484889Fon Yönetim Ücreti1.709.810,44 % 1,30890565Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu758,24 % 0,00058045Gecelik Ters Repo Komisyonu48.837,08 % 0,03738609Vadeli Ters Repo Komisyonu2.683,8 % 0,00205452Borsa Para Piyasası Komisyonu5.920,41 % 0,00453223Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler40.376,64 % 0,0309094TOPLAM GİDERLER1.888.498,17 % 1,44569589DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ130.629.006,37 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791511BIST