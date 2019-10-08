***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 16:26
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.383,29 % 0,01032855
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.079,71 % 0,02634787
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
21.864,07 % 0,09475314
Fon Yönetim Ücreti
314.971,01 % 1,36500172
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
18,83 % 0,0000816
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
18.837,31 % 0,08163596
TOPLAM GİDERLER
364.154,22 % 1,57814885
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
23.074.770,13 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791512
BIST
16:55101.984
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -1.009,08
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
16:555,8033
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0278
|Açılış
|: 5,8020
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
16:556,3693
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0309
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
16:55281,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,97
|Açılış
|: 281,00
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88