***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.383,29 % 0,01046646Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.079,71 % 0,02669966Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.862,32 % 0,05648618Fon Yönetim Ücreti75.662,25 % 0,33227842Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu181,42 % 0,00079672Gecelik Ters Repo Komisyonu12.583,01 % 0,05525956Vadeli Ters Repo Komisyonu961,8 % 0,00422384Borsa Para Piyasası Komisyonu4.127,09 % 0,01812453Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler29.576,17 % 0,12988674TOPLAM GİDERLER144.417,06 % 0,63422211DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ22.770.738,66 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791513BIST