***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 16:26
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.383,29 % 0,01046646
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.079,71 % 0,02669966
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
12.862,32 % 0,05648618
Fon Yönetim Ücreti
75.662,25 % 0,33227842
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
181,42 % 0,00079672
Gecelik Ters Repo Komisyonu
12.583,01 % 0,05525956
Vadeli Ters Repo Komisyonu
961,8 % 0,00422384
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.127,09 % 0,01812453
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
29.576,17 % 0,12988674
TOPLAM GİDERLER
144.417,06 % 0,63422211
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
22.770.738,66 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791513
BIST
17:21101.831
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -1.162,60
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:215,8109
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0202
|Açılış
|: 5,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:216,3741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0261
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:21280,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,71
|Açılış
|: 280,73
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88