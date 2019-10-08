***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.709,39 % 0,00524193Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti23.410 % 0,0159174Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri79.986,94 % 0,05438635Fon Yönetim Ücreti1.892.470,38 % 1,28676695Hisse Senedi Komisyonu19.020,04 % 0,01293249Tahvil Bono Komisyonu335,96 % 0,00022843Gecelik Ters Repo Komisyonu143.769,89 % 0,09775495Vadeli Ters Repo Komisyonu8.433,6 % 0,00573434Borsa Para Piyasası Komisyonu19.070,57 % 0,01296685Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.204,4 % 0,00081892Vergiler ve Diğer Harcamalar1.364,98 % 0,0009281Türev Araçlar Komisyonu28.821,47 % 0,01959688Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler74.540,37 % 0,050683TOPLAM GİDERLER2.300.137,99 % 1,5639566DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ147.071.727,81 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791514BIST