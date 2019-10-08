***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 16:27
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.709,39 % 0,00524193
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
23.410 % 0,0159174
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
79.986,94 % 0,05438635
Fon Yönetim Ücreti
1.892.470,38 % 1,28676695
Hisse Senedi Komisyonu
19.020,04 % 0,01293249
Tahvil Bono Komisyonu
335,96 % 0,00022843
Gecelik Ters Repo Komisyonu
143.769,89 % 0,09775495
Vadeli Ters Repo Komisyonu
8.433,6 % 0,00573434
Borsa Para Piyasası Komisyonu
19.070,57 % 0,01296685
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
1.204,4 % 0,00081892
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.364,98 % 0,0009281
Türev Araçlar Komisyonu
28.821,47 % 0,01959688
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
74.540,37 % 0,050683
TOPLAM GİDERLER
2.300.137,99 % 1,5639566
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
147.071.727,81 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791514
BIST
16:55101.984
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -1.009,08
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
16:555,8033
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0278
|Açılış
|: 5,8020
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
16:556,3693
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0309
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
16:55281,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,97
|Açılış
|: 281,00
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88