***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.383,29 % 0,00034669Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.079,71 % 0,00088439Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri452.786,92 % 0,06586479Fon Yönetim Ücreti11.764.995,51 % 1,71139874Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu10.546,03 % 0,00153408Gecelik Ters Repo Komisyonu205.022,08 % 0,0298236Vadeli Ters Repo Komisyonu29.400 % 0,00427668Borsa Para Piyasası Komisyonu19.720,5 % 0,00286865Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler159.578,64 % 0,02321316TOPLAM GİDERLER12.650.512,68 % 1,84021077DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ687.449.115,46 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791515BIST