***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.383,29 % 0,00336957Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.079,71 % 0,00859569Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri44.779,42 % 0,06331059Fon Yönetim Ücreti529.072,6 % 0,74801994Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu142,8 % 0,0002019Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu828,52 % 0,00117139Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu11.374,63 % 0,01608182Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.527,58 % 0,02619489TOPLAM GİDERLER613.188,55 % 0,86694579DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ70.729.745,39 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791516BIST