***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 16:28
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.383,29 % 0,05708062
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.079,71 % 0,14561117
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
8.722,15 % 0,20889853
Fon Yönetim Ücreti
4.067,17 % 0,09741014
Hisse Senedi Komisyonu
2.729,26 % 0,06536673
Tahvil Bono Komisyonu
13,95 % 0,00033411
Gecelik Ters Repo Komisyonu
7.440,07 % 0,17819227
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
160,18 % 0,00383637
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
1.090,3 % 0,02611306
Vergiler ve Diğer Harcamalar
377 % 0,00902928
Türev Araçlar Komisyonu
2.892,09 % 0,06926656
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.286,24 % 0,19845833
TOPLAM GİDERLER
44.241,41 % 1,05959716
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.175.304,69 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791517
BIST
16:53102.010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -983,56
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
16:535,8040
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0271
|Açılış
|: 5,8010
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
16:536,3705
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0297
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
16:53281,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,98
|Açılış
|: 281,01
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88