***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.383,29 % 0,05708062Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.079,71 % 0,14561117Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.722,15 % 0,20889853Fon Yönetim Ücreti4.067,17 % 0,09741014Hisse Senedi Komisyonu2.729,26 % 0,06536673Tahvil Bono Komisyonu13,95 % 0,00033411Gecelik Ters Repo Komisyonu7.440,07 % 0,17819227Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu160,18 % 0,00383637Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.090,3 % 0,02611306Vergiler ve Diğer Harcamalar377 % 0,00902928Türev Araçlar Komisyonu2.892,09 % 0,06926656Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.286,24 % 0,19845833TOPLAM GİDERLER44.241,41 % 1,05959716DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.175.304,69 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791517BIST