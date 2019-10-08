***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 16:28
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.383,29 % 0,01344607
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.079,71 % 0,03430058
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
6.888,3 % 0,03886249
Fon Yönetim Ücreti
293.655,37 % 1,65674838
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
824,01 % 0,00464891
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.722,9 % 0,02664571
Vadeli Ters Repo Komisyonu
29,4 % 0,00016587
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.227,72 % 0,00692657
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
16.749,77 % 0,09449905
TOPLAM GİDERLER
332.560,47 % 1,87624364
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
17.724.802 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791518
BIST
16:54102.010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -982,83
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
16:545,8040
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0271
|Açılış
|: 5,8010
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
16:546,3705
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0297
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
16:54281,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,98
|Açılış
|: 281,01
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88