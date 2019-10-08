***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.383,29 % 0,01344607Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.079,71 % 0,03430058Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.888,3 % 0,03886249Fon Yönetim Ücreti293.655,37 % 1,65674838Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu824,01 % 0,00464891Gecelik Ters Repo Komisyonu4.722,9 % 0,02664571Vadeli Ters Repo Komisyonu29,4 % 0,00016587Borsa Para Piyasası Komisyonu1.227,72 % 0,00692657Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.749,77 % 0,09449905TOPLAM GİDERLER332.560,47 % 1,87624364DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ17.724.802 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791518BIST