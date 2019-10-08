***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.190,28 % 0,01215216Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.079,71 % 0,06207079Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.820,87 % 0,04921866Fon Yönetim Ücreti201.484,09 % 2,05705144Hisse Senedi Komisyonu42.150,64 % 0,43033688Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu851,65 % 0,00869492Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.313,81 % 0,02362284Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu1.137,09 % 0,01160912Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.746,49 % 0,17097326TOPLAM GİDERLER276.774,63 % 2,82573007DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.794.800,75 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791519BIST