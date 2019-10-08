***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 16:31
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.282,78 % 0,00463679
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.272,98 % 0,01183066
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
6.344,65 % 0,02293365
Fon Yönetim Ücreti
23.592,87 % 0,08527982
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.634,09 % 0,03120916
TOPLAM GİDERLER
43.127,37 % 0,15589009
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
27.665.242,14 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791532
BIST
16:53102.010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -983,56
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
16:535,8038
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0273
|Açılış
|: 5,8010
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
16:536,3702
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0300
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
16:53281,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,98
|Açılış
|: 281,01
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88