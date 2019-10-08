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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.10.2019 16:31
GÜNCEL HABERLER

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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FON GİDER BİLGİLERİ 
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.282,78 % 0,00463679
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.272,98 % 0,01183066
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
6.344,65 % 0,02293365
Fon Yönetim Ücreti
23.592,87 % 0,08527982
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.634,09 % 0,03120916
TOPLAM GİDERLER
43.127,37 % 0,15589009
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
27.665.242,14 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791532


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