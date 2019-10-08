***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.383,29 % 0,05776134Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.079,71 % 0,14734767Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.692,71 % 0,04102447Fon Yönetim Ücreti15.432,07 % 0,37401118Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu362,46 % 0,00878457Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.038,56 % 0,02517051Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.180,21 % 0,24672726TOPLAM GİDERLER37.169,01 % 0,90082699DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.126.098,63 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791533BIST