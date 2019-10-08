***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 16:32
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.383,29 % 0,00279965
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.079,71 % 0,00714183
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
43.444,29 % 0,05103396
Fon Yönetim Ücreti
636.776,67 % 0,74802092
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
21.188,76 % 0,02489042
TOPLAM GİDERLER
709.872,72 % 0,83388678
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
85.128.189,58 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791540
BIST
16:54102.010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -982,83
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
16:545,8040
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0271
|Açılış
|: 5,8010
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
16:546,3705
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0297
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
16:54281,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,98
|Açılış
|: 281,01
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88