***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 16:32
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.190,28 % 0,01153038
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.079,71 % 0,05889487
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
14.129,38 % 0,13687299
Fon Yönetim Ücreti
81.163,54 % 0,78624088
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.960,92 % 0,01899567
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.713,13 % 0,09409225
TOPLAM GİDERLER
114.236,96 % 1,10662703
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
10.322.986,56 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791541
BIST
16:51102.037
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -956,15
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
16:515,8042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0269
|Açılış
|: 5,8010
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
16:516,3710
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0292
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
16:51281,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,12
|Açılış
|: 281,16
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88