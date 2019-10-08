***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 16:33
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.383,29 % 0,02419622
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.079,71 % 0,06172392
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
16.200,98 % 0,16447956
Fon Yönetim Ücreti
92.233,06 % 0,93639107
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
145,95 % 0,00148175
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.275,63 % 0,01295076
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.587,42 % 0,14809798
TOPLAM GİDERLER
132.906,04 % 1,34932127
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.849.843,99 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791542
BIST
16:51102.037
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -956,15
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
16:515,8024
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0287
|Açılış
|: 5,8010
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
16:516,3711
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0291
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
16:51281,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,12
|Açılış
|: 281,16
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88