***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.383,29 % 0,02419622Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.079,71 % 0,06172392Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri16.200,98 % 0,16447956Fon Yönetim Ücreti92.233,06 % 0,93639107Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu145,95 % 0,00148175Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.275,63 % 0,01295076Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.587,42 % 0,14809798TOPLAM GİDERLER132.906,04 % 1,34932127DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.849.843,99 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791542BIST