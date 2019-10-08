***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.383,29 % 0,01958031Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.079,71 % 0,04994886Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri45.316,3 % 0,37230357Fon Yönetim Ücreti191.400,47 % 1,57248228Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu56,7 % 0,00046583Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.070,77 % 0,01701275Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu13.601,27 % 0,11174349Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.021,88 % 0,09876775TOPLAM GİDERLER272.930,39 % 2,24230484DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ12.171.868,19 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791548BIST