***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 16:33
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.383,29 % 0,01958031
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.079,71 % 0,04994886
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
45.316,3 % 0,37230357
Fon Yönetim Ücreti
191.400,47 % 1,57248228
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
56,7 % 0,00046583
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.070,77 % 0,01701275
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
13.601,27 % 0,11174349
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.021,88 % 0,09876775
TOPLAM GİDERLER
272.930,39 % 2,24230484
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
12.171.868,19 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791548
BIST
16:51102.037
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -956,15
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
16:515,8042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0269
|Açılış
|: 5,8010
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
16:516,3710
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0292
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
16:51281,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,12
|Açılış
|: 281,16
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88