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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.10.2019 16:33
GÜNCEL HABERLER

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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FON GİDER BİLGİLERİ 
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.383,29 % 0,0116932
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.079,71 % 0,02982906
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
18.014,44 % 0,08838476
Fon Yönetim Ücreti
228.690,35 % 1,12203001
Hisse Senedi Komisyonu
14.143,37 % 0,06939202
Tahvil Bono Komisyonu
252,42 % 0,00123846
Gecelik Ters Repo Komisyonu
10.905,68 % 0,05350685
Vadeli Ters Repo Komisyonu
462 % 0,00226672
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.286,98 % 0,016127
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
11.504,75 % 0,05644608
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.178,76 % 0,00578338
Türev Araçlar Komisyonu
7.974,23 % 0,03912419
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
15.721,7 % 0,07713583
TOPLAM GİDERLER
320.597,68 % 1,57295757
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
20.381.839 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791549


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