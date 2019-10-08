***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.383,29 % 0,0116932Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.079,71 % 0,02982906Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri18.014,44 % 0,08838476Fon Yönetim Ücreti228.690,35 % 1,12203001Hisse Senedi Komisyonu14.143,37 % 0,06939202Tahvil Bono Komisyonu252,42 % 0,00123846Gecelik Ters Repo Komisyonu10.905,68 % 0,05350685Vadeli Ters Repo Komisyonu462 % 0,00226672Borsa Para Piyasası Komisyonu3.286,98 % 0,016127Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu11.504,75 % 0,05644608Vergiler ve Diğer Harcamalar1.178,76 % 0,00578338Türev Araçlar Komisyonu7.974,23 % 0,03912419Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.721,7 % 0,07713583TOPLAM GİDERLER320.597,68 % 1,57295757DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ20.381.839 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791549BIST