***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 16:33
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.383,29 % 0,0116932
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.079,71 % 0,02982906
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
18.014,44 % 0,08838476
Fon Yönetim Ücreti
228.690,35 % 1,12203001
Hisse Senedi Komisyonu
14.143,37 % 0,06939202
Tahvil Bono Komisyonu
252,42 % 0,00123846
Gecelik Ters Repo Komisyonu
10.905,68 % 0,05350685
Vadeli Ters Repo Komisyonu
462 % 0,00226672
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.286,98 % 0,016127
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
11.504,75 % 0,05644608
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.178,76 % 0,00578338
Türev Araçlar Komisyonu
7.974,23 % 0,03912419
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
15.721,7 % 0,07713583
TOPLAM GİDERLER
320.597,68 % 1,57295757
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
20.381.839 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791549
BIST
17:23101.926
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.066,89
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:235,8139
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0172
|Açılış
|: 5,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
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5,8472
En Düşük
5,7819
17:236,3761
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0241
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:23280,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,78
|Açılış
|: 280,81
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88