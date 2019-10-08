***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.383,29 % 0,00227616Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.079,71 % 0,00580643Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri70.260,62 % 0,06710246Fon Yönetim Ücreti643.116,91 % 0,61420934Hisse Senedi Komisyonu143.148,9 % 0,13671448Tahvil Bono Komisyonu553,71 % 0,00052882Gecelik Ters Repo Komisyonu47.951,11 % 0,04579575Vadeli Ters Repo Komisyonu4.204,2 % 0,00401522Borsa Para Piyasası Komisyonu21.979,57 % 0,02099161Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu16.581,13 % 0,01583582Vergiler ve Diğer Harcamalar5.206,41 % 0,00497239Türev Araçlar Komisyonu40.637,09 % 0,03881049Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler61.561,06 % 0,05879394TOPLAM GİDERLER1.063.663,71 % 1,01585291DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ104.706.468,46 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791550BIST