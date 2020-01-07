***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.725 % 0,00761208Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.909 % 0,01820564Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri46.087,57 % 0,09418047Fon Yönetim Ücreti1.007.234,14 % 2,0582943Hisse Senedi Komisyonu7.454,72 % 0,0152338Tahvil Bono Komisyonu636,11 % 0,0012999Gecelik Ters Repo Komisyonu58.824,21 % 0,12020793Vadeli Ters Repo Komisyonu3.898,4 % 0,00796642Borsa Para Piyasası Komisyonu3.950,8 % 0,0080735Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu2.203,37 % 0,00450261Vergiler ve Diğer Harcamalar1.430,7 % 0,00292365Türev Araçlar Komisyonu7.345,04 % 0,01500967Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler27.165,65 % 0,05551331TOPLAM GİDERLER1.178.864,71 % 2,4090233DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ48.935.380,24 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808362BIST