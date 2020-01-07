***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.696 % 0,0015167Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.001,02 % 0,00369368Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri173.631,23 % 0,07125178Fon Yönetim Ücreti2.076.126,34 % 0,85196486Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.392,37 % 0,00098174Gecelik Ters Repo Komisyonu202.002,96 % 0,08289448Vadeli Ters Repo Komisyonu28.392,73 % 0,01165132Borsa Para Piyasası Komisyonu5.246,31 % 0,00215289Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.127,7 % 0,00046277Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler73.552,62 % 0,03018325TOPLAM GİDERLER2.575.169,28 % 1,05675348DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ243.686.852,21 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808363BIST