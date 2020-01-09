***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.089,43 % 0,01910936Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.108,22 % 0,08330132Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.948,99 % 0,06355358Fon Yönetim Ücreti301.540,53 % 2,75780811Hisse Senedi Komisyonu58.990,22 % 0,53950859Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.036,45 % 0,00947909Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.233,47 % 0,02957244Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu1.825 % 0,01669096Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler22.793,4 % 0,20846227TOPLAM GİDERLER407.565,71 % 3,72748573DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.934.064,94 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810533BIST