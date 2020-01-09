***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.741,22 % 0,01073817Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.108,22 % 0,0356796Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri13.443,1 % 0,05266062Fon Yönetim Ücreti563.914,02 % 2,20901875Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.923,71 % 0,00753574Gecelik Ters Repo Komisyonu10.053,75 % 0,03938353Vadeli Ters Repo Komisyonu29,4 % 0,00011517Borsa Para Piyasası Komisyonu1.800,49 % 0,00705305Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler23.326,81 % 0,09137804TOPLAM GİDERLER626.340,72 % 2,45356267DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ25.527.806,01 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810534BIST