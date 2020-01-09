***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.977,49 % 0,0059535Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.108,22 % 0,01363316Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri54.023,85 % 0,08086275Fon Yönetim Ücreti669.990,52 % 1,00283997Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu672 % 0,00100585Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.069,24 % 0,00160044Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar405,35 % 0,00060673Türev Araçlar Komisyonu12.714,96 % 0,01903172Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler26.949,9 % 0,04033854TOPLAM GİDERLER778.911,53 % 1,16587264DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ66.809.315,69 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810536BIST