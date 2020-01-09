***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.076,02 % 0,00371571Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti26.438,51 % 0,01216414Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri127.157,36 % 0,05850407Fon Yönetim Ücreti3.673.297,14 % 1,69005422Hisse Senedi Komisyonu38.930,96 % 0,01791182Tahvil Bono Komisyonu3.750,58 % 0,00172561Gecelik Ters Repo Komisyonu311.805,59 % 0,14345922Vadeli Ters Repo Komisyonu24.225,6 % 0,011146Borsa Para Piyasası Komisyonu26.618,26 % 0,01224685Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.204,4 % 0,00055413Vergiler ve Diğer Harcamalar40.524,28 % 0,01864489Türev Araçlar Komisyonu65.170,67 % 0,0299845Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler127.032,14 % 0,05844646TOPLAM GİDERLER4.474.231,51 % 2,05855763DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ217.347.887,29 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810538BIST