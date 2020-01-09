***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.968,79 % 0,01741991Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.083,78 % 0,03987076Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri15.979,62 % 0,07013816Fon Yönetim Ücreti104.736,24 % 0,45971099Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu273,51 % 0,0012005Gecelik Ters Repo Komisyonu16.346,21 % 0,0717472Vadeli Ters Repo Komisyonu1.108,8 % 0,00486677Borsa Para Piyasası Komisyonu4.769,04 % 0,02093239Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler35.300,8 % 0,15494318TOPLAM GİDERLER191.566,79 % 0,84082987DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ22.783.061,99 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810539BIST