***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.977,49 % 0,0142242Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.108,22 % 0,03257259Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri28.719,26 % 0,1027051Fon Yönetim Ücreti511.720,54 % 1,83000225Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu18,83 % 0,00006734Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler26.567,04 % 0,09500839TOPLAM GİDERLER580.111,38 % 2,07457987DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ27.962.836,67 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810540BIST