***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.994,89 % 0,00266906Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.108,22 % 0,00608536Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri98.263,22 % 0,06565141Fon Yönetim Ücreti2.626.477,62 % 1,75479655Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.248,28 % 0,000834Gecelik Ters Repo Komisyonu79.103,34 % 0,05285035Vadeli Ters Repo Komisyonu4.447,8 % 0,00297165Borsa Para Piyasası Komisyonu10.150,72 % 0,00678188Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler58.278,24 % 0,03893673TOPLAM GİDERLER2.891.072,33 % 1,93157699DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ149.674.195,96 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810541BIST