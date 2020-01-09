***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
09.01.2020 15:30
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.994,89 % 0,00266906
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
9.108,22 % 0,00608536
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
98.263,22 % 0,06565141
Fon Yönetim Ücreti
2.626.477,62 % 1,75479655
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.248,28 % 0,000834
Gecelik Ters Repo Komisyonu
79.103,34 % 0,05285035
Vadeli Ters Repo Komisyonu
4.447,8 % 0,00297165
Borsa Para Piyasası Komisyonu
10.150,72 % 0,00678188
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
58.278,24 % 0,03893673
TOPLAM GİDERLER
2.891.072,33 % 1,93157699
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
149.674.195,96 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810541
BIST
15:54116.830
En Yüksek
|Değişim
|: 3,50%
|| 3.953,50
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
117.170
En Düşük
115.236
15:545,8789
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0359
|Açılış
|: 5,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8637
15:546,5359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0391
|Açılış
|: 6,5290
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5188
15:54294,00
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -3,01
|Açılış
|: 293,71
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,79
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|5,10
|80.330.568
|% 19,44
|
|RYGYO
|4,79
|81.980.282
|% 17,69
|
|ODAS
|2,52
|723.809.069
|% 17,21
|
|CELHA
|7,38
|18.836.231
|% 16,40
|
|SRVGY
|11,36
|4.605.804
|% 14,98
|
|INFO
|7,00
|21.084
|% -5,41
|
|SANFM
|5,88
|6.088.167
|% -5,16
|
|ATAGY
|4,64
|8.350.778
|% -3,33
|
|MTRYO
|5,81
|18.331
|% -3,17
|
|IHGZT
|5,00
|87.387
|% -2,91
|
|THYAO
|14,12
|1.774.352.432
|% 4,59
|
|ODAS
|2,52
|723.809.069
|% 17,21
|
|GARAN
|11,85
|527.137.655
|% 6,76
|
|PETKM
|3,82
|526.528.816
|% 3,24
|
|EKGYO
|1,44
|508.456.333
|% 3,60
|
|EKGYO
|1,44
|508.456.333
|% 3,60
|
|ODAS
|2,52
|723.809.069
|% 17,21
|
|ISGYO
|1,86
|403.389.589
|% 6,29
|
|ALBRK
|1,64
|298.756.362
|% 3,14
|
|KRDMD
|2,70
|424.054.650
|% 3,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6414
|7,6798
|% -1,11
|
|Frank
|6,0171
|6,0533
|% -0,65
|
|Riyal
|1,5622
|1,5700
|% -0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.551
|1.551
|-9,01
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-3,61
|
|Cumhuriyet
|1.943
|1.973
|-58,00
|
|Tam
|1.935
|1.983
|-61,15
|
|Yarım
|935
|959
|-29,58
|
|Çeyrek
|469
|480
|-14,79
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,96
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,55
|65,55
|0,11
|
Seans Raporu
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-
16:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3776, 14 artarak (% 3.51 ) 111, 381
-
16:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATSYH, BRKO, EGCEY, BALAT, EGCYO, ODAS
-
16:10
RALYH, BJKAS, BRKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:10
DAGHL, SANFM, GMSTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:10
Bu seansda işlem gören 318 hisse senedinden 299 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 13 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 6 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem