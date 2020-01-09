***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.994,89 % 0,00026444Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.639,22 % 0,00063806Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri781.739,84 % 0,05174688Fon Yönetim Ücreti16.112.363,21 % 1,06654977Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu5.855,53 % 0,0003876Gecelik Ters Repo Komisyonu1.391.271,19 % 0,0920945Vadeli Ters Repo Komisyonu265.493,76 % 0,01757423Borsa Para Piyasası Komisyonu66.111,76 % 0,00437623Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler509.561,87 % 0,03373019TOPLAM GİDERLER19.146.031,27 % 1,2673619DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.510.699.611,13 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810542BIST