***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.994,89 % 0,0039762Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.108,22 % 0,00906561Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri85.183,94 % 0,0847854Fon Yönetim Ücreti811.346,69 % 0,80755073Hisse Senedi Komisyonu175.884,06 % 0,17506117Tahvil Bono Komisyonu797,17 % 0,00079344Gecelik Ters Repo Komisyonu64.665,01 % 0,06436247Vadeli Ters Repo Komisyonu4.876,2 % 0,00485339Borsa Para Piyasası Komisyonu32.872,4 % 0,0327186Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu40.774,37 % 0,0405836Vergiler ve Diğer Harcamalar12.768,98 % 0,01270924Türev Araçlar Komisyonu44.259,96 % 0,04405289Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler76.276,54 % 0,07591967TOPLAM GİDERLER1.362.808,43 % 1,35643241DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ100.470.057,98 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810543BIST