***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.195,15 % 0,01601638Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.639,22 % 0,04831868Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri24.174,71 % 0,12118096Fon Yönetim Ücreti300.088,82 % 1,50426012Hisse Senedi Komisyonu16.808,16 % 0,08425454Tahvil Bono Komisyonu447,31 % 0,00224224Gecelik Ters Repo Komisyonu12.481,73 % 0,06256737Vadeli Ters Repo Komisyonu546 % 0,00273694Borsa Para Piyasası Komisyonu4.145,62 % 0,02078082Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu12.254,57 % 0,06142868Vergiler ve Diğer Harcamalar7.453,15 % 0,03736053Türev Araçlar Komisyonu8.959,86 % 0,04491324Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler22.007,21 % 0,1103159TOPLAM GİDERLER422.201,51 % 2,11637639DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ19.949.263,86 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810544BIST