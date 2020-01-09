***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.977,49 % 0,03545755Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.108,22 % 0,08119572Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri52.471,4 % 0,46775913Fon Yönetim Ücreti236.485,49 % 2,10816267Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu95,55 % 0,00085179Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.340,15 % 0,02086139Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu14.390,43 % 0,12828427Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.226,49 % 0,15356648TOPLAM GİDERLER336.095,22 % 2,99613899DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ11.217.611,11 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810545BIST